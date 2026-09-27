Подорожчання продуктів у Вінницькій області продовжується: за вересень яйця здорожчали майже на 42%, а цукор підскочив у ціні на 18%. Як змінилися цінники на базові харчі у перший місяць осені.

Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває вже другий місяць поспіль: за підсумками вересня базовий продуктовий кошик здорожчав ще на 1,25%, а найбільший ціновий стрибок продемонстрували курячі яйця. Такі дані оприлюднили аналітики на основі моніторингу цін станом на 25 вересня 2026 року.

Найпомітніше для гаманців мешканців області змінилися ціни на яйця. Десяток яєць торгової марки «Квочка» категорії С1 зараз у середньому коштує 80 гривень, тоді як ще в серпні його продавали по 57,12 гривні. Яйця ТМ «Ясенсвіт» тієї ж категорії здорожчали з 59,49 до 84,25 гривні — це зростання на 38,3–41,6% залежно від бренду.

Цукор і соняшникова олія: нові цінники

Другим за темпами здорожчання став цукор. Кілограм цукру-піску тепер коштує в середньому 35,82 гривні проти 30,22 гривні у серпні, тобто плюс 18% за місяць. Подорожчала й соняшникова олія: пляшка «Олейни» об'ємом 850 мілілітрів піднялася в ціні приблизно на 6,6% — зі 100,68 до 107,30 гривні.

Свинина також додала в ціні. Кілограм свинячого ошийка без кістки у вересні обходиться в 346,45 гривні проти 314,38 гривні місяцем раніше, а це зростання на 10,2%. Причину економісти пояснюють нестачею внутрішньої пропозиції.

Що ще здорожчало у вересні

Круглозернистий рис за місяць додав 13,5% — з 54,71 до 62,07 гривні за кілограм. Гречка, на відміну від інших круп, зросла помірно: лише на 5,1%, до 78,45 гривні за кілограм.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пов'язує осінній ціновий тиск із сезонними змінами пропозиції: для яєць це поєднання сезонності, витрат на енергоносії та логістику, а для м'яса — нестача внутрішньої пропозиції. Економіст Андрій Забловський окремо наголосив, що перехід до невеликих партій постачання після атак на склади обходиться бізнесу дорожче, ніж перевезення великими партіями.

Де вигідніше купувати базові продукти

Найдешевші яйця категорії С1 зараз можна знайти у мережі Varus — за акційною ціною 63,80–75,50 гривні за десяток. Кілограм цукру найвигідніше купувати в «Сільпо» — 32,99 гривні, а «Олейну» найдешевше пропонують в АТБ та Varus — по 99,85 і 99,90 гривні відповідно.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Вінницькій області: супермаркети поставили нові ціни на гречку та соняшникову олію.