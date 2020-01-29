Курс валют в Україні найближчим часом ще більше зросте, проте приводів для паніки не передбачається

Як повідомляє Politeka, про це в ефірі Politeka On-line розповів політичний радник Олександр Харебін (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Думаю, найближчим часом, і в цьому є чисто економічна необхідність, гривня повернеться на позиції початку 2019 року. Тобто, ми можемо побачити гривню в діапазоні 25-27. Це не повинно лякати на сьогоднішній день українських громадян. Так, їх номінальний дохід у доларах зменшитися. Так, вони менше купуватимуть товарів на Aliexpress, які, як у жартівливих колажах, навіть страшно брати», - зазначив він.

Проте це подорожчання, впевнений експерт, дасть можливість поліпшити позиції українкою промисловості.

«Тому що одна з причин, у тому числі, падіння експортної виручки і виробництва - це не конкурентна ціна, в порівнянні зі світовими аналогами. Дешевше завезти молоко і продукти з тієї ж Польщі, через дешеву гривню, ніж виробляти у себе. Україна відштовхнеться, зафіксується на показниках 25-27, і в цьому режимі пройде весь 2020 рік», - підкреслив він.

Харебін також стверджує, що якщо зі світовою економікою все буде добре, то ситуація в Україні буде стабільна. А ось якщо «інвестори почнуть втечу з українських облігацій», то спрогнозувати курс долара буде просто неможливо.

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