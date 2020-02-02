Якщо кредити МВФ вигідні і приносять користь державі, від них не варто відмовлятися

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лауреат загальнонаціональної програми "Людина року-2019" в номінації "Мер року" і мер Черкас Анатолій Бондаренко (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

"Якщо ці кредити вигідні, то їх необхідно брати, але потрібно розуміти, що рано чи пізно ці кредити доведеться віддавати. Якщо вони під невисокі ставки, якщо вони дійсно приносять користь економіці, а не просто взяли кредити і направити їх в пенсійний фонд, щоб виплатити пенсії", - зазначив Бондаренко.

При цьому мер Черкас уточнив, що життя в борг - це також погана стратегія. Потрібно дивитися на умови. "В першу чергу треба думати про себе. Ніхто не буде думати про нашу країну, ні Міжнародний валютны фонд, ні Європейський союз, ні Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що і наш північний сусід зовсім не думає. Він думає тільки про те, як захопити частину нашої країни. Він вважає, що не може бути такої самостійної країни, як Україна, він завжди мав вплив", - вважає Бондаренко.

При цьому мер Черкас звернув увагу на приклад сусідньої Білорусі, де вплив РФ дуже сильне.

"Ми бачимо, що відбувається в сусідній Білорусі. Фактично йде тиха анексія. З урахуванням того, що всі державні підприємства, всі підприємства починаючи від газотранспортної системи, вони належать сусідній країні", - попередив Бондаренко.

Нагадаємо, що Анатолій Бондаренко також розповів про проблеми корупції, яка роз'їдає Україну.

"Я повинен сказати, що наші чиновники часто стають фігурантами корупційних скандалів. Було відчуття, що чиновнику, яку зарплату не дай, рука все одно буде тягнутися. Це біда нашої країни – корупція. Це ментальна проблема, яка роз'їдає країну зсередини. Може бути хороший президент, генпрокурор, спікер та інші. А середина – прогнила. Людина, яка не хоче працювати по-новому", - зазначив він.

Нагадаємо, розкрита правда про корупцію і дивляться в Києві: "з Кличко домовилися".

Як повідомляла Politeka, жителі столиці відповіли, кого хочуть бачити мером Києва, з'явилися результати соцопитування.

Також Politeka писала, що розкрита правда про слугах народу: "За гроші олігархів..."