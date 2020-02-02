Анатолий Бондаренко рассказал суровую правду о кредитах МВФ: "Нужно думать о себе" 

Если кредиты МВФ выгодны и приносят пользу государству, от них не стоит отказываться

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал лауреат общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации "Мэр года" и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

"Если эти кредиты выгодны, то их необходимо брать, но нужно понимать, что рано или поздно эти кредиты придется отдавать. Если они под невысокие ставки, если они действительно приносят пользу экономике, а не просто взять кредиты и направить их в пенсионный фонд, чтобы выплатить пенсии", - отметил Бондаренко.

При этом мэр Черкасс уточнил, что жизнь в долг - это также плохая стратегия, но нужно смотреть на условия. "В первую очередь нужно думать о себе. Никто не будет думать о нашей стране, ни Международный валютны фонд, ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты Америки. Понятно, что и наш северный сосед совсем не думает. Он думает только о том, как захватить часть нашей страны. Он считает, что не может быть такой самостоятельной страны, как Украина, он всегда имел влияние", - отмечает Бондаренко.

При этом мэр Черкасс обратил внимание на пример соседней Беларуси, где влияние РФ очень высоко.

"Мы видим, что происходит в соседней Беларуси. Фактически идет тихая аннексия. С учетом того, что все государственные предприятия, все предприятия начиная от газотранспортной системы, они принадлежат соседней стране", - предупредил Бондаренко.

Напомним, что Анатолий Бондаренко также рассказал о проблеме коррупции, которая разъедает Украину.

"Я должен сказать, что наши чиновники часто становятся фигурантами коррупционных скандалов. Было ощущение, что чиновнику, какую зарплату не дай, рука все равно будет тянуться. Это беда нашей страны – коррупция. Это ментальная проблема, которая разъедает страну изнутри. Может быть хороший президент, генпрокурор, спикер и другие. А средина – прогнившая. Человек, который не хочет работать по-новому", - отметил он.

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