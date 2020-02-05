Ситуація на сході України залишається гострою і нагадує "прогинання" перед окупантами, а не встановлення миру

Таку думку в ефірі Politeka On-line висловив лідер руху «Національний корпус» Андрій Білецький (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

За його словами, розвиток подій на Донбасі (обстріли, загиблі та поранені) говорять про те, що ситуація не змінюється, а якщо поглянути на цифри, й того гірше, ніж рік тому.

"Зараз інтенсифікація дій з жовтня очевидна, вона в цифрах виявляється, приблизно кожен місяць більше, ніж рік тому за той же період. Чому-то все це: розведення, мости, ослаблення позицій блокади, обіцянки виплати пенсій на тій території - не призводить до швидкого миру. Я теж вірю в те, що Україні потрібно зібратися з силами, тобто звернути увагу на економіку, в першу чергу. Але, для того щоб зібратися з силами, непогано було б звести в нуль активність бойових дій", - зазначив Білецький, додавши, що Україні не завадило б брати приклад з Ізраїлю у військових питаннях.

"Я прихильник того, як це робиться в Ізраїлі. На один ракетний обстріл вони відповіли поразкою 64-х цілей. Вони просто перекривають два найбільших КПП і кажуть "все, ніхто не їздить на роботу". Чому? Тому що це небезпечно. Це б'є по кишені палестинської автономії".

Україна ж, на думку Білецького, на чолі з президентом Володимиром Зеленським прогинається перед Росією.

"Ми на кожен крок прогинаємося ... (як Порошенко з Мінськом-1, одностороннім припиненням вогню фактично спровокував Путіна на захоплення аеропорту, на Дебальцеве тощо, тобто він (Путін, - прим.ред) розумів, що можна йти далі і далі). Так ось на кожен крок ми прогинаємося ... Росіяни нам відповідають, що підвищують градус конфлікту на Донбасі, змушуючи прогинатися ще сильніше... Я не бачу, в чому тут "заморожування". Я бачу те, що вони окупанти, - прим.ред) як раз не збираються "заморожувати" і ведуть до того, що вони будуть змушувати йти на максимальні поступки".

Раніше ми повідомляли, Білецький заявив, що Україна збирається відновити водопостачання до Криму. За інформацією лідера "Нацкорпуса", нібито 11-12 лютого до Північно-Кримського каналу в смт Чаплинка Херсонської області попрямує комісія.

"Усі небайдужі - перевіряємо інформацію, стежимо за ходом подій і будемо готові вирушати на місце, щоб перешкодити посібникам окупантів!", - заявив Білецький.

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