Від всіх розмов і красивих слів необхідно відмовлятися, поки не пізно

Команда президента України Володимира Зеленського повинна рятувати економіку країни, поки не стало занадто пізно для цього

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів в інтерв'ю для Politeka on-line український економіст Андрій Новак (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, у слуг народа практично не залишилося часу на порятунок економічної ситуації в Україні. Судячи за підсумками місяця у президента і його команди немає ні року, ні місяця, щоб рятувати економіку країни.

"В економіці за підсумками січня у нас вже немає 25% бюджету. От уявіть собі, якщо таким же самим буде підсумок лютого. Тому на сьогоднішній день під загрозою опинилися соціальні статті бюджету: виплати пенсій, зарплат, субсидій, допомоги і т. д. Про статтю розвитку країни тут взагалі мова не йде", - зауважив експерт.

Він також додав, що відлік на порятунок української економіки пішов на тижні.

"Ми будемо починати будувати українську економіку або ж ми і далі будемо розповідати якісь фантазії, вигадувати історії про інвестиційні "няні" і т. д. тобто від цих всіх розмов і красивих слів необхідно відмовлятися і переходити до будівництва нової українській економіки. Адже в тій економіці, яка існує зараз, ми не можемо добитися позитивних результатів", - заявив Новак.

Експерт зауважив, що існуюча економіка призвела до того, що наша країна при великих ресурсах в Європі, має найнижчий рівень життя в Європі.

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