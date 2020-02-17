Влада робить велику помилку кодуючи супутниковий сигнал українських каналів, адже не всі мають можливість перейти на нове телемовлення

З 29 січня в Україні закодували супутниковий сигнал понад 20 найбільш популярних телеканалів. Низка українських телеканалів, які не входять до медіагрупи, також мають намір незабаром закодувати свій супутниковий сигнал.

Як повідомляє Politeka.net, цю подію прокоментував український журналіст, радіоведучий і медіа-експерт Андрій Куликов для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Сигнал популярних українських телеканалів закодований, а через супутники можна дивитися російські телеканали. Людина заміщає українські канали - російськими, адже вона звикла щось чути, щось дивитися. Якби була якісна і доступна українська продукція, люди б не заміняли її російською пропагандою", - зазначив експерт.

Крім того, він сумнівається, що введення українського телеканалу для тимчасово окупованих територій дасть свої плоди.

"У мене є величезний сумнів, що ця спроба буде вдалою. Адже невідомо, що там буде за інформаційна складова. Відомо лише, що там будуть повтори розважальної продукції українських телеканалів. Я вважаю, що більшість з них неякісні. Крім того, люди на окупованій території вже бачили їх, по-друге, вони не будуть дивитися неякісний продукт. А якісної продукції у нас не вистачить", - зазначив Куликов.

Експерт закликав тих, хто готує канал для Донбасу, знімати серіал про те, що дійсно відбувалося і відбувається в Україні.

"Необхідно, щоб там були реальні проблеми українського народу, відомі люди, українська валюта і номерні знаки. Там також повинні виступати різні експерти, які будуть лаяти, а також хвалити Зеленського і Порошенка. Тоді така ось новизна цього продукту вже може привернути до себе аудиторію", - резюмував Андрій Куликов.

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