За весь час перебування президента Володимира Зеленського на посади, метод відбору кадрів на топ-посади не змінився

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політолог Руслан Бортник (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Мене дуже розчаровує, як цей уряд обирають. Я сьогодні боюся йти по вулиці Грушевського або Інститутській - там хапають в уряд. Всі, хто йде по вулиці. Жарт. А тепер давайте серйозно - Шмигаль шість місяців працює керівником ОДА. За цей час він навіть бюджет не реалізував. Жодної програми не завершив. Неможливо оцінити ефективність особу за попередні шість місяців. Ну неможливо. Тим більше, неможливо оцінити цю ефективність за місяць роботи уряду. Що це означає - досі президент Зеленський та його команда не вибудували систему відбору кадрів. Їх перевірки або моніторингу. Вивчення, тестування. Цього всього немає», - зазначив він.

Це свідчить про те, стверджує Бортник, що Зеленський досі «закохується» у кандидатів.

«досі президент "закохується". Президенту сподобався чоловік, і він готовий йому довіряти. Йому вже раз так сподобався Гончарук. А потім він разлюбляет. Тому що чоловік перестав подобатися, робить щось погане. Ось такий підхід - це не правильно. Це російська рулетка. Ти двічі собі вистрілиш собі в скроню, поки знайдеш порожню клітинку. Так не можна. Він політично закохується в цих людей. Це погано. Це веде до катастрофи. Цих людей Зеленському хтось підсвічує. Він же не одягає темні окуляри, бороду, і йде на форуми, ринки, тусовки і відстежує кандидатів. Йому їх хтось підсвічує цих людей», - підкреслив він.

За словами Бортника, «любов» до Гончаруку закінчилася рівно на касетному скандалі. Однак до цього передували й інші моменти, серед яких – скандал з гігантськими зарплатами чиновників.

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