НАТО зобов'язані підтримати Туреччину в конфлікті з Росією, інакше вона буде мати повне право вийти з блоку

Таку думку висловив політичний експерт Віктор Небоженко в ефірі Politeka-online (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами експерта, в сирійському регіоні назріла дуже небезпечна ситуація, адже в 300 кілометрах від боїв знаходиться велика американська база, на якій розташовано 80 атомних бомб. Він заявив, що ситуація в Сирії дуже небезпечна.

«Яке відношення це має до України? Саме пряме. До 2014 року у нас був договір з країнами НАТО і Росією про захист національних інтересів України і безпеку в обмін на те, що ми здали ядерну зброю. Будапештський меморандум був порушений і з ним ніхто не рахується. Ми тільки скаржимося, що НАТО нас не підтримало. А Росія, у свою чергу, каже, що так буде з кожним», - зазначає Небоженко.

Експерт запевняє, те, що відбувається в Ідлібі, дуже ретельно аналізується від Фінляндії до Каїра. Якщо НАТО виступить на користь Туреччини, яка є членом НАТО, це буде перша рішуча дія направлена на відсіч російській агресії, яка йде вже не в бік Європи, а на Південь.

Небоженко наголосив, що в дипломатичних кабінетах Європи і Росії зараз йдуть переговори. І Путін розуміє - якщо НАТО не допоможе Туреччині, то Туреччина має право сама захищатися і дистанціюватися від НАТО. А це південний фланг НАТО.

«За Туреччину йде запекла боротьба. Якщо Путін отримає Туреччину – це буде приз набагато вище, ніж він має зараз в Донецьку», - підкреслив Небоженко.

Експерт також додав, що весь світ побачив аналогію між боротьбою за Ідліб і нападом на Донбас і Крим.

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