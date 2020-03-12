В офісі президента України Володимира Зеленського обрали неправильну тактику, приховуючи від населення справжню цифру про заражених коронавірусом

Про це в ефірі Politeka On-line розповів телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Ми підійшли як ніхто непідготовлені. Лінія оборони Банкової полягає в тому, щоб народу не говорити правду. Скільки можна на росповідати, що вже два тижні одна людина в Чернівцях хворіє. Ви що, нас за ідіотів тримаєте в цій країні? У нас 42 млн населення. У Польщі вже один помер», - зазначив він.

При цьому інші країни, стверджує Пальчевський, вдалися до більш радикальних заходів для боротьби з коронавірусом. І Україні потрібно наслідувати їх прикладу.

«В Італії за ніч померли майже три сотні людей. Америка закрила всі кордони, ввела війська в Нью-Йорк. Під приводом доставки продуктів та посилок людям. Але, мудре рішення. Нам теж потрібно Національну гвардію підтягнути. Тому що вони приносять, і заодно дивляться, щоб люди не відкривали двері, не бігали. Ви знаєте наших людей», - підкреслив він.

До цього ми писали, що кількість заражених коронавірусом Covid-19 в Україні збільшилася, зафіксовані нові випадки

«В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернувся в Італію протягом останніх 14 днів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що тест на коронавірус проводила вірусологічна рефернс - лабораторія центру громадського здоров'я. Заражених вже ізолювали.

Нагадаємо, що Пальчевский: «У нас є один супер-олігарх, і звуть його…»

Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкритикував президента: «Довіри до Зеленському немає і більше не буде ніколи».

Також Politeka писала, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».