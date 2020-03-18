Пандемія коронавіруса, що охопила світ, змінить його назавжди, й Україна не стане винятком

Більш того, президент Володимир Зеленський не виключає, що в країні може бути при необхідності введено надзвичайний стан. Однак раніше часу панікувати не варто.

Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив експерт з питань державної безпеки, генерал-майор юстиції Василь Вовк. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, приводи для такого рішення можна знайти, а особливо зараз, коли ми маємо загрозу здоров'ю та життю громадян.

«Тут загроза світового масштабу, оскільки мова йде не тільки про Україну чи про війну на сході країни. Мова йде про те, що біда у всьому світі і в сусідніх країнах. І тут треба й ізолюватися, і, разом з тим, всередині разом зібратися щодо боротьби з нею», – підкреслив гість студії.

Він звернув увагу на те, що громадян лякає словосполучення «надзвичайний стан», однак нагадав, що українці вже, наприклад, пережили воєнний стан, який ввели в країні, коли в Керченській протоці Росія захопила в полон українських моряків разом з судами.

«Я думаю, що наші люди звикнуть до цього. Адже ми вже звикли до смертей наших рідних, близьких, знайомих, співвітчизників. Головне, щоб в українців не було приреченості, щоб ми все ж таки розуміли, що Україна і ми повинні жити, тому що Україна – це ми, а ми – це Україна. Як би пафосно це не звучало», – зазначив експерт.

Він додав, що Україні не обійтися без втрат, але в цій війні вона повинна перемогти і вистояти, як робила це багато разів раніше.

Нагадаємо, у Києві оголосили надзвичайний стан.

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