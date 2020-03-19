Епідемія коронавіруса, від якого в Італії щодня вмирають сотні людей, набуде в Україні ще масштабніших розмірів

Ми стоїмо на порозі потрясінь і дуже серйозної зміни всього: від держави до соціальних відносин.

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Він упевнений, що все тільки починається.

«По-перше, Україна ще не пройшла пік епідемії, і ті картинки, які ми бачимо зараз в Італії, – це те, що буде у нас. Не повинно бути жодних ілюзій. Тут це буде в гіршому виданні», – пояснив експерт.

При цьому, зазначає Романенко, скрасити ситуацію не допоможуть ні замовчування реальної кількості хворих, ні проблеми з тестами. Вона все одно буде гіршою, ніж в Італії.

При цьому гість ефіру радить не панікувати, оскільки від епідемії все одно не врятуватися.

«Всі ми неминуче, найімовірніше, перехворіємо цим вірусом, як кажуть фахівці, і питання полягає просто в тому, що кожен може зробити для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для себе», – підкреслив політолог.

Держава з карантину теж навряд чи вийде колишньою, отримавши «смертельний удар», і потребуватиме переформатування. Зараз єдино правильний крок, який може зробити влада, це прикласти всі зусилля, щоб усунути проблему коронавіруса.

«Необхідно створити особливий фонд і в нього перерозподіляти всі гроші, звільнити ресурси з другорядних напрямків і направляти їх на мінімізацію наслідків від коронавіруса й ослаблення удару по економіці», – вважає Романенко.

Поки ж держава думає, що робити далі, експерт радить максимально самоізолюватися, щоб убезпечити себе і своїх рідних від зараження.

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