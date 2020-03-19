Епідемія коронавіруса, від якого в Італії щодня вмирають сотні людей, набуде в Україні ще масштабніших розмірів

Ми стоїмо на порозі потрясінь і дуже серйозної зміни всього: від держави до соціальних відносин.

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Він упевнений, що все тільки починається.

коронавірус

Популярні новини зараз

Відомий астролог розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу: «Ми знаємо, що...»

Зеленський перевірився на коронавірус після випадку зараження в Раді: "Тест виявився..."

Кошовий і Кравець з "Квартал 95" виявилися не українцями, спливла правда: фотодоказ

Мама Вєрки Сердючки вразила змінами у зовнішності: "Так ось за що Данилко..."
Показати ще

«По-перше, Україна ще не пройшла пік епідемії, і ті картинки, які ми бачимо зараз в Італії,  – це те, що буде у нас. Не повинно бути жодних ілюзій. Тут це буде в гіршому виданні», – пояснив експерт.

При цьому, зазначає Романенко, скрасити ситуацію не допоможуть ні замовчування реальної кількості хворих, ні проблеми з тестами. Вона все одно буде гіршою, ніж в Італії.

При цьому гість ефіру радить не панікувати, оскільки від епідемії все одно не врятуватися.

«Всі ми неминуче, найімовірніше, перехворіємо цим вірусом, як кажуть фахівці, і питання полягає просто в тому, що кожен може зробити для того, щоб мінімізувати негативні наслідки для себе», – підкреслив політолог.

Держава з карантину теж навряд чи вийде колишньою, отримавши «смертельний удар», і потребуватиме переформатування. Зараз єдино правильний крок, який може зробити влада, це прикласти всі зусилля, щоб усунути проблему коронавіруса.

«Необхідно створити особливий фонд і в нього перерозподіляти всі гроші, звільнити ресурси з другорядних напрямків і направляти їх на мінімізацію наслідків від коронавіруса й ослаблення удару по економіці», – вважає Романенко.

Поки ж держава думає, що робити далі, експерт радить максимально самоізолюватися, щоб убезпечити себе і своїх рідних від зараження.

Нагадаємо, Комаровський попередив українців про наслідки епідемії.

Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський перевірився на коронавірус після випадку зараження в Раді: "Тест виявився...".

Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину.