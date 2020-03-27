Уляна Супрун винна в тій ситуації, в якій опинилися українська медицина у період епідемії



Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив заслужений лікар України Борис Тодуров. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)



За його словами, однією з винуватиць жалюгідний стан медицини в Україні є екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун.

"Супрун з усіма своїми заступниками знищили всю систему санепідслужби. І люди, які приймали такі рішення повинні сидіти в СІЗО. Якщо вони не дадуть найближчим часом за те, що вони зробили для України, то всі наступні чиновники будуть робити приблизно те ж саме", - упевнений він.

За його словами, такі дії вже призвели до тисяч смертей і спричинить ще більше.

"Ми зараз говоримо тільки про епідемію коронавірусу. Ми не згадуємо епідемію кору, ми не згадуємо скільки у нас людей помирало від ботулізму. Тому знищення такої служби вже стало причиною смертей. Хтось повинен за це відповідати. У колишні часи люди б вже сиділи за таке 8 років у в'язниці.", - упевнений лікар.

Також він зазначив, що штучне знищення медицини почалася саме з Супрун.

"Я це говорив ще в 2016 році, за мене переслідувала її команда. І ця людина досі ходить по вулицях нашого міста і розповідає як лікувати людей, хоча вона на 90 відсотків винна в тій ситуації, в якій опинилися всі українські клініки", - заключив він.

Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року Уляна Супрун виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України.

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