Уляна Супрун винна в тій ситуації, в якій опинилися українська медицина у період епідемії
Таку думку в інтерв'ю Politeka Online висловив заслужений лікар України Борис Тодуров. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, однією з винуватиць жалюгідний стан медицини в Україні є екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун.
"Супрун з усіма своїми заступниками знищили всю систему санепідслужби. І люди, які приймали такі рішення повинні сидіти в СІЗО. Якщо вони не дадуть найближчим часом за те, що вони зробили для України, то всі наступні чиновники будуть робити приблизно те ж саме", - упевнений він.
За його словами, такі дії вже призвели до тисяч смертей і спричинить ще більше.
"Ми зараз говоримо тільки про епідемію коронавірусу. Ми не згадуємо епідемію кору, ми не згадуємо скільки у нас людей помирало від ботулізму. Тому знищення такої служби вже стало причиною смертей. Хтось повинен за це відповідати. У колишні часи люди б вже сиділи за таке 8 років у в'язниці.", - упевнений лікар.
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Також він зазначив, що штучне знищення медицини почалася саме з Супрун.
"Я це говорив ще в 2016 році, за мене переслідувала її команда. І ця людина досі ходить по вулицях нашого міста і розповідає як лікувати людей, хоча вона на 90 відсотків винна в тій ситуації, в якій опинилися всі українські клініки", - заключив він.
Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року Уляна Супрун виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України.
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