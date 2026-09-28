Дефіцит продуктів у Рівненській області цієї зими малоймовірний — про це говорять місцеві аграрії. Однак через нестабільну погоду й здорожчання енергоносіїв частина продуктів може помітно подорожчати.

Гуманітарної допомоги для переселенців у Рівненській області все ще потребують чимало родин, однак місцеві мешканці дедалі частіше запитують: чи не спорожніють полиці магазинів узимку. Аграрії регіону запевняють — тотального дефіциту продуктів не буде.

Тривоги додала погода. На Рівненщині цього року було сухо, а весняні заморозки пошкодили фруктові дерева. За словами агропідприємиці Любові Біренс, яку цитує Полісся News, зернові «перескочили» стадії розвитку, а картопля, попри гарні сходи, опинилася у стресі.

Ситуацію ускладнює й те, що чимало фермерів працюють не заради прибутку, а щоб зберегти господарство. Нинішні закупівельні ціни на овочі настільки низькі, що дехто заорював цибулю, а картоплю навесні не міг продати. Отже, питання дефіциту продуктів у Рівненській області залежить радше від того, скільки виробникам вдасться зберегти та закласти на зберігання.

Щодо цін, аналітики налаштовані стримано-песимістично. Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує, що до кінця осені тепличні огірки й томати можуть додати 50–60%, овочі борщового набору — 9–14%, а молочна продукція — 4–8%.

Які продукти можуть подорожчати найбільше

Свіже м'ясо, за оцінками УКАБ, може здорожчати на 5–7%, хліб — на 2–4%. Натомість гречка завдяки активному збиранню врожаю здатна здешевшати в середньому на 15% — приблизно до 55–65 гривень за кілограм.

Тож фахівці радять не панікувати і не скуповувати продукти про запас у великих обсягах. Найрозумніше — стежити за цінниками й запасатися тим, що справді дорожчає найшвидше: овочами та крупами тривалого зберігання.