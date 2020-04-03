В Україні потрібно вводити комендантську годину



Таку думку в інтерв'ю Polteka Online висловив український кардіохірург Василь Лазоришинець (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, режим НС по всій Україні на час карантину не обов'язковий, але деякі заходи, все-таки, робити потрібно.



"Вводить надзвичайний стан не потрібно, ну деякі елементи я б ввів. Введення комендантської години, деякі правила для забезпечення громадян продуктами, як зараз, у Польщі, з 10 ранку до 12 тільки люди, які старше 65 років", - зазначив він.

Він підкреслив, що комендантську годину в Україні дійсно необхідний.

"Після 8 вечора і до ранку люди не повинні ходити по вулиці, крім тих, яким необхідно забезпечувати людей країни", - впевнений.

За словами кардіохірурга умови карантину повинні бути більш жорсткими.

"Чому в Німеччині це є? Там люди дисципліновані. Їм сказали сидіти вдома, вони сидять. Тому вони і менше хворіють", - підсумував лікар.

Зазначимо, що 3 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про 942-ух заражених в Україні. За добу – 138 нових випадків (5 дітей) і, у зв'язку з такою ситуацією в країні пропонує ввести більш жорсткий карантин з обмеженням мобільності людей.



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