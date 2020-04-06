Президент України Володимир Зеленський і парламент можуть піти у відставку достроково

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політолог Руслан Бортник для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, він розповів, що станеться з українським парламентом після економічної кризи в Україні.

"Жоден фахівець не може з точністю спрогнозувати, що буде з парламентом і коли Зеленський піде у відставку. Доля сьогоднішнього парламенту в руках самого парламенту. Якщо воно буде ефективним в період сьогоднішньої кризи або ж хоч трохи ефективним, то це означає, що вони можуть протриматися і рік", - зазначив експерт.

На його думку, в момент економічної кризи в Україні, є ще один сценарій розвитку подій, які можуть чекати парламент.

"Якщо парламент Шмигаля не пройде випробування економічною кризою і пандемією, то воно максимум дотягне до осені. І тоді нас у будь-якому випадку буде очікувати новий склад уряду. Нескінченно історія зі зміною парламенту не може продовжуватися, адже постійна зміна уряду призводить до того, що суспільство починає покладати відповідальність за це на президента України", - пояснив Бортник.

Він також висловив упевненість в тому, що президент України Володимир Зеленський не буде триматися за своє президентське крісло, а спокійно піде у відставку раніше терміну.

"Я говорив ще тоді, коли Володимир Зеленський тільки став президентом України, він не така людина, щоб триматися за своє президентське крісло. Поки малоймовірно, що він піде у відставку найближчим часом, але подивимося, як буде розвиватися криза. Зеленський буде змушений піти у відставку, якщо криза відгукнеться Україні. Я не виключаю, що можуть утворитися такі умови, що Україна проведе позачергові вибори президента і парламенту максимум до осені", - підсумував політолог.

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