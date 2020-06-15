Такі речі ніколи б не сказали інші президенти

Стало відомо, чому президент України Володимир Зеленський хотів заразитися уханьским вірусом

Як повідомляє Politeka.net, політолог Руслан Бортник прокоментував для Politeka on-line нещодавнє інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, в якому той зізнався, що навмисно хотів заразитися китайським вірусом (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Це така дурість, взагалі в цьому інтерв'ю, стільки дурних речей сказано. Вони прикольні з точки зору шоумена або людини-неофіта (новачок - прим.ред.), але з точки зору громадського діяча та політика - вони неправильні, вони несуть шкоду президенту. Я в цьому інтерв'ю побачив політика, але не побачив президента. Не уявляю, щоб такі речі сказади Кучма чи Кравчук", - зазначив політичний експерт.

Крім того, він додав, що інші президенти просто розуміють, як такі слова позначаться на їх репутації. Він також зазначив, що Зеленський захотів заразитися китайським вірусом, щоб донести повідомлення певне повідомлення українцям про свій "героїзм".

"Президент хоче заразитися китайським вірусом, тоді його треба штрафувати, адже - це таке собі дезертирство, щоб уникнути своїх обов'язків. Це пацанська риторика хлопця з криворізького двору. "Ось я такий народний і сміливий, я заражусь разом з вами", - саме це повідомлення вони хочуть донести українцям, але це так невміло, на рівні пацана, а не рівні державного управлінця", - резюмував політолог.

Нагадаємо, Зеленський думав піти на такий крок, щоб українці не ігнорували попередження медиків та експертів про небезпеку нової зарази і дотримувалися правил карантину і рекомендацій експертів.

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський прийняв радикальне рішення, що зміниться до 1 вересня.

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