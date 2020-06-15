Такие вещи никогда бы не сказали другие президенты

Стало известно, почему президент Украины Владимир Зеленский хотел заразиться уханьским вирусом

Как сообщает Politeka.net, политолог Руслан Бортник прокомментировал для Politeka on-line недавнее интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот признался, что намеренно хотел заразиться китайским вирусом (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Это такая глупость, вообще в этом интервью, столько глупых вещей сказано. Они прикольные с точки зрения шоумена или человека-неофита (новичок - прим.ред.), но с точки зрения общественного деятеля и политика - они неправильные, они несут урон президенту. Я в этом интервью увидел политика, но не увидел президента. Не представляю, чтобы такие вещи сказали Кучма или Кравчук", - заметил политический эксперт.

Кроме того, он добавил, что другие президенты просто понимают, как такие слова отразятся на их репутации. Он также отметил, что Зеленский захотел заразиться китайским вирусом, чтобы донести сообщение украинцам о своем "греоизме".

"Президент хочет заразиться китайским вирусом, тогда его надо штрафовать, ведь - это такое себе дезертирство, чтобы избежать своих обязанностей. Это ребячья риторика парня с криворожского двора. "Вот я такой народный и смелый, я заражусь вместе с вами", - именно это сообщение они хотят донести украинцам, но это так неумело, на уровне пацана, а не уровне государственного управленца", - резюмировал политолог.

Напомним, Зеленский думал пойти на такой шаг, чтобы украинцы не игнорировали предупреждения медиков и экспертов об опасности новой заразы и следовали правилам карантина и рекомендациям экспертов.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский принял радикальное решение, что изменится к 1 сентября.

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