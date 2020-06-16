Скандал між президентом Володимиром Зеленським і колишнім главою його Офісу говорить про те, що ситуація критична

Про це в ефірі Politeka On-line розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскольте до кінця).

«Найбільше мене здивувала історія Богдана із Зеленським. Перший розповів, що думає про другого, і навпаки. Але тут офіційний радник або помічник Єрмака говорить про те, що слова Богдана це "кокаїнові сни". Умовно кажучи, він сказав, що це наркоман-кокаїнщик, і що він нанюхався, ось йому це й приснилося. У мене питання: так що, ви наркоманів на посади призначали? Чи у вас усі там наркомани?», - зазначив він.

Нинішня ситуація, стверджує Томенко, говорить лише про те, що це початок кінця команди Зеленського.

«Раніше було трохи інакше. Атакували оточення президента, боролися за доступ до нього. У мене відчуття, що емоційно і політично, що це початок кінця команди Зеленського», - підкреслив він.

Дії влади Томенко порівняв з веденням вантажівки, яку невмілі водії завели в тунель без світла.

«Люди прийшли в систему, в якій вони нічого не розуміють. Та вони за цей період ще нічому не навчилися. Що не візьми - їх дії не пов'язані одне з іншим. Це говорить про абсолютне нерозуміння. Це як люди ведуть КАМАЗ, завели в тунель, і там точно світла вже не буде», - уточнив він.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".