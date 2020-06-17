Народний депутат України від партії «Слуга народу» Андрій Холодів розповів, як можна знизити ціни на бензин на вітчизняних заправках.

Він натякнув, що Україні для зниження цін на бензин потрібно дивитися в бік Європейських країн і переймати їх досвід.

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Холодов розповів усю цю інформацію в інтерв'ю для Politeka on-line (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«Ціни на бензин — це питання підходу, якщо ви подорожуєте по Європі, то ви можете помітити, що протягом пару днів змінюються ціни на заправках на бензин. Тому що ці всі ціни привезені до світових котирувань вартості нафти», - сказав депутат.

Нардеп також уточнив, що головним регулятором цін на бензин, повинен виступати Антимонопольний комітет України, але він не якісно виконує свою роботу.

«У нас начебто ця процедура теж є, але вона не працює. Антимонопольний комітет і його постійний нагляд за цим ринком може це регулювати. Я думаю, що це не якісна робота, а може бути не бажання працювати в інтересах людей і небажання заощадити гроші, які їм дуже потрібні».

На запитання журналістки про те, чи потрібно міняти керівника Антимонопольного комітету і все його керівництво, депутат відповів наступне:

«Так, я впевнений в тому, що такий спосіб дасть максимальний результат», - сказав коротко Холодов.

Раніше повідомлялося, що роздрібна вартість бензину всіх марок 4 червня зросла в п'яти областях України, в інших регіонах країни ціни не змінилися.

Так, ціни на бензин марок А-92 і А-95 підскочили в Дніпропетровській (+10 коп.), Закарпатській (+1 коп.), Івано-Франківській (+2 коп.) і Львівській (+1 коп.) областях. А бензин марки А-95+ подорожчав у Дніпропетровській (+22 коп.) та Київській (+2 коп.) областях. В інших регіонах ціни залишилися на колишньому рівні.

Нагадаємо, українців попередили про наслідки вірусу: "важкий удар по кишені і..."

Як повідомляла Politeka, експерт розповів, що буде з цінами на бензин на українських заправках: подробиці.

Також Politeka писала, що нові ціни на бензин в Україні: водіям розповіли, коли чекати різких стрибків.