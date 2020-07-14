Переобрання діючого мера Києва Віталія Кличка обернеться для міста справжньою трагедією

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

«Ми критикуємо Кличко. Нашій команді не три та не п'ять місяців. Фактично, мова йде про досить жорсткій системі опозиційних дій протягом усього терміну його перебування мером. Ми хочемо, щоб забудовники не керували Києвом. Щоб друзі Кличко не отримували бюджетні кошти. Їх потрібно направити простим громадянам. Щоб Київ був центром сек*-туризму, а столицею освіти, культури, спорту і так далі», — зазначив він.

І навпаки, стверджує Томенко, переобрання Кличко обернеться для Києва справжньою катастрофою.

«Завдання - збити діючу систему, корумповану. Про технічних кандидатів - є така проблема. Боюся, щоб технічні кандидати від "слуги народу" і "Батьківщини" не створили ситуацію, коли знову залишається Кличко. Це вже вп'яте він балотується. Якщо це станеться - у нас будуть найдорожчі велодоріжки, пісок з-за кордону і годинник Кличко за наші гроші», — підкреслив він.

Нагадаємо, Кличко попередив про посилення карантину в Києві: "Не хочу нікого лякати, але...".

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