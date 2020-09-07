Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів, як влада обманює українців з карантином

Він розповів подробиці в ефірі Politeka-Online (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нового жорсткого карантину в Україні не буде, натомість продовжиться адаптивний. За його словами, завдяки поділу на зони можна прогнозувати розвиток ситуації для бізнесу. Микола Томенко обурився такими висловлюваннями:

"Цікавий виступ прем'єр-міністра. У мене виникає питання: а як же ці майстри спорту з коронавірусу, як назвав Зеленський себе і керівників уряду? Вони стануть майстрами міжнародного класу по брехні?".

Микола Томенко нагадав, що на початку карантину влада залякала українців, заборонила виходити на вулицю, гуляти в парках і часто ходити по супермаркетах. У зв'язку з цим політик запропонував вжити жорстких заходів проти представників влади, які раптово змінили позицію.

"За цей період, коли захворюваність була на порядок меншою, фактично, поклали малий і середній бізнес, завдали шкоди суспільству суспільний і емоційний. А тепер ви говорите, що при такій кількості хворих нічого не відбувається", - підкреслив Томенко. - "Перший висновок, який я роблю: давайте тоді відкриємо кримінальну справу проти посадових осіб, які обдурили керівництво держави і український народ, створюючи жорсткі правила життя під час першої хвилі. Очевидно, цього не треба було робити".

Лідер політсили" Рідна країна " нагадав, що зовсім недавно влада закликала дотримуватися суворих запобіжних заходів. Тепер же, коли ситуація тільки погіршилася, вони заявляють, ніби все під контролем.

"Чи може прем'єр-міністр видав бажане за дійсне? Унікальність ситуації полягає в тому, що раніше нам щовечора розповідали, як себе вести, президент Зеленський і всі мери, від Кличка до невеликих ОТГ. Вони говорили, що шастати нам не потрібно, слід сидіти в кватирах, поки вони будуть бюджетні кошти ділити, і дивитися їх інтерв'ю. А тепер, виявляється, при такому фантастичному зміні показників нам не потрібно переживати і що-небудь робити. Я думаю, якщо проаналізувати, як діє влада тепер, то це не просто карантинний обман, це ще й карантинний злочин", - підсумував Микола Томенко.

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