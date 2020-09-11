Економіка України перебуває в глибокій депресії, що призведе до згубних наслідків для всього населення

Про це економічний експерт Юрій Атаманюк попередив українців в ефірі Politeka-Online. Він звернув увагу, що останнім часом народжуваність в країні сильно знизилася з ряду причин.

"Така картина стосується кожної людини, кожної сім'ї. Будь-яка сім'я, коли думає про те, щоб у них з'явилася дитина... Всі освічені люди думають ще й про те, як цю дитину підняти. На сьогоднішній день у нас починаючи від того, що саме народження дорого - оплатити все, що необхідно в лікарні, навіть безкоштовної, потрібно прийти туди з набором всіх необхідних коштів. З кожним роком життя, коли ти хочеш садок, школу - це колосальна відповідальність за твою дитину, крім її виховання", - підкреслив аналітик.

За словами Юрія Атаманюка, на демографічну ситуацію в країні сильно впливає економічна ситуація. Останнім часом показники тільки погіршуються, хоча не так давно Україна випереджала багатьох сусідів.

"Зрозуміло, коли результат економічної діяльності влади системно і довго йде на те, щоб люди жили гірше. Це системна робота, вона має накопичувальний ефект. Найвищий рівень народжуваності у нас був у 2012 році - не можна сказати, що Янукович молодець, тому що він був тоді президентом. Заслуга була України, яка розвивалася з 2000 до 2010-2011 року... Ми обходили багато європейських країн за офіційними показниками. Паралельно велася Політика щодо народжуваності-виплати за третю дитину були близько 75 тисяч гривень-9 тисяч доларів. Сьогодні цього, звичайно, немає", - нагадав економіст.

Експерт також зазначив, що на народжуваність згубно впливає конфлікт на Донбасі. У той же час, політики йдуть на поводу у міжнародних "партнерів" і зовсім забувають про потреби простих українців.

"Коли бомблять Схід, коли така смуга біженців, коли мільйони людей, які зібрали речі і поїхали на київський вокзал, коли не розуміють, де працювати і куди влаштуватися. Вони що, в пологовий будинок підуть займатися дітонародженням або будуть про це думати, якщо вони не знають, як завтра на стіл накрити? Погано, що ситуація триває, адже сьогодні економіка перебуває в депресії, а депресія завжди супроводжується гуманітарною катастрофою. Тому владі необхідно не загравати з міжнародними організаціями, не загравати з Євросоюзом, а прагматично і цинічно відстоювати інтереси своєї держави. Але, на жаль, ні цей уряд, ні цей парламент цим займатися не будуть", - підсумував Атаманюк.

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