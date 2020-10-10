Україна могла укласти більш вигідну угоду, ніж меморандум з Великобританією
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами експерта, умови домовленостей з іншими країнами були б набагато вигідніше.
"Якщо ми говоримо про ринкові умови, то суднобудування краще в Греції. Якщо про ринок, то Греки зробили б те ж саме, але дешевше. Ми йдемо в найдорожче місце. Ми просто вилетимо трубу, тому що вони (Великобританія - ред.) із задоволенням нам дадуть ще роллс ройсів і наші патрульні будуть на них їздити по селах", - навів яскравий приклад Атаманюк.
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Економіст упевнений, що угода з Великобританією не є відстоюванням інтересів країни.
"Виходить така картина: ми приходимо в найдорожче місце, купуємо найдорожчу продукцію маючи аналоги дешевше. Тут немає відстоювання інтересів України", - підсумував експерт.
Раніше глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в Лондоні обговорювалося питання співпраці Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в розвитку і підвищенні можливостей Військово-Морських сил ЗСУ.
Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювалися в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.
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