Україна могла укласти більш вигідну угоду, ніж меморандум з Великобританією

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka Online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами експерта, умови домовленостей з іншими країнами були б набагато вигідніше.

"Якщо ми говоримо про ринкові умови, то суднобудування краще в Греції. Якщо про ринок, то Греки зробили б те ж саме, але дешевше. Ми йдемо в найдорожче місце. Ми просто вилетимо трубу, тому що вони (Великобританія - ред.) із задоволенням нам дадуть ще роллс ройсів і наші патрульні будуть на них їздити по селах", - навів яскравий приклад Атаманюк.

Економіст упевнений, що угода з Великобританією не є відстоюванням інтересів країни.

"Виходить така картина: ми приходимо в найдорожче місце, купуємо найдорожчу продукцію маючи аналоги дешевше. Тут немає відстоювання інтересів України", - підсумував експерт.

Раніше глава Міноборони Андрій Таран повідомив, що в Лондоні обговорювалося питання співпраці Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії в розвитку і підвищенні можливостей Військово-Морських сил ЗСУ.

Зокрема, йшлося про те, щоб сучасні, сумісні зі стандартами НАТО, ракетні катери створювалися в Україні на потужностях вітчизняних підприємств.

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