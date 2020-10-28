Політолог Руслан Борнтік оцінив можливе призначення Сергія Тігіпка на посаду прем'єр-міністра України

Як передає Politeka.net, свої думки експерт озвучив в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, чутки про можливу заміну Дениса Шмигаля на Сергія Тігіпка правдиві лише частково.

"Умовно розглядається кандидат на посаду як Тігіпко. Це повинен бути досвідчений фахівець, професіонал, людина з репутацією, який міг би впорається з тією кризовою ситуацією, яка склалася в економіці. Крім того, призначення такої людини має стабілізувати ситуацію в парламенті, а саме в коаліції", - пояснив політолог.

Бортник підкреслив, що така кандидатура може негативно вплинути на політичне майбутнє України.

"В офісі президента, та й сам президент побоюється такої людини, оскільки розуміють, що рано чи пізно почнеться конкуренція між президентом і таким прем'єром", - зазначив експерт.

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