Кількість депутатів у Верховній Раді потрібно скоротити



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами український бюджет втрачає від існування антикорупційних органів в країні.

"Вони показали повне фіаско по боротьбі з корупцією. Створили конкурси, шум, а в підсумку повний провал. Показуха, яка коштує нам 5 мільярдів 600 мільйонів. Результати були завідомо відомі", - пояснив Атаманюк.

Одним із способів зберегти бюджетні гроші економіст назвав скорочення кількості депутатів у Верховній Раді.



"Не треба питати 400 депутатів або 300. Для України достатньо буде 150. Тим більше, що вони зараз йдуть за списками і не прив'язані до регіонів на сьогодні. Ось вам і економія в кілька мільярдів", - пояснив експерт.

Раніше Атаманюк висловив упевненість в тому, що українці погодилися б на скорочення кількості депутатів у раді, якби таке питання винесли на референдум

Він нагадав, народ Італії прийняв рішення скоротити свій парламент на третину.

"Упевнений, що наш народ, якби його запитали на референдумі, теж проголосував би за скорочення депутатів і чиновників всіх мастей", - упевнений економіст.

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