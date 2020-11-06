Народні депутати України не читали план Кравчука щодо врегулювання ситуації на Донбасі, однак все-таки обурились ним

Таку думку висловив військовий експерт та спікер українського делегації в ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю Politeka-online.

""Ми не читали, але засуджуємо". Ми далеко відійшли від Радянського Союзу з такою подачею? Це ж парламентарі..." - наголосив Арестович.

Він також зазначив, що план, запропонований ТКГ, вимагає участі Верховної Ради та президента.

"Ми не можемо навіть рекомендувати парламенту. Ми надаємо пропозицію, а парламент вже вирішує - погоджуватись чи ні", - сказав експерт.

Він також наголосив, що Кравчук має намір самостійно піти у Раду та "вмовляти" нардепів проголосувати за цей план.

"Але всі реакції ухопились за вибори 31 березня, не подивившись попередні умови, і почали гнати емоції. Але коли це роблять нещасні та змучені і залякані люди у "Фейсбуці", надивившись телевізор, це зрозуміло. Коли це робить парламентар - питання, "за кого граєте, товаришу прапорщику?", - сказав Арестович.

Він також наголосив, що в ТКГ нічого не збираються здавати, а навпаки - наступати. В сфері реінтеграції, за його словами, Україна наступає, а в сфері деокупації - дає Росії можливість "вийти з обличчям".

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