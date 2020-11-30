Українцям необхідно зрозуміти, що під час локдауну хоч і стане важче, але це допоможе вберегти життя

Локдаун в Україні в грудні 2020 року цілком можливий. За введення негайного локдауна в грудні виступає частина політикуму і ряд експертів.

Як повідомляє Politeka.net, економіст Андрій Новак в ефірі Politeka.On-line розповів, що працюватиме у разі введення жорсткого карантину (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, навіть під час жорсткого карантину працюватимуть продуктові магазини та аптеки, але скупчення людей у цих місцях все одно буде.

"Людям не можна перекрити доступ до необхідного - продуктових магазинів або медичної допомоги: аптек, лікарень і лікарняних центрів. Ці установи повинні працювати. Проблема в тому, що через це неможливо уникнути скупчення людей в сучасному світі. Треба це розуміти і бути готовими до цього", - пояснив експерт.

Він також додав, що на відміну від карантину вихідного дня, локдаун зможе подіяти. Так, введення локдауна розірве ланцюг передачі коронавірусу, а захворюваність може значно впасти.

"Карантин вихідного дня абсолютно нічого не дає, але так званий повний дійсно може значно зменшити кількість хворих на коронавірус. Хоча й буде важко", - резюмував економіст.

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