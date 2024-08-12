Тема утримання України захоплених територій у Курській області викликає безліч питань та занепокоєнь. Чи зможе країна утримати захоплені позиції та забезпечити їх захист, коли будуть потрібні додаткові сили для стримування розширеної лінії фронту?

У студії Politeka Online Олег Старіков, експерт з питань безпеки поділився, що це питання хвилює багатьох, тому важливо приділити темі більше уваги.

«Противник продовжує розширювати лінію бойового зіткнення, щоб зменшити кількість військ України на критично важливих напрямках. Вони використовують добровольців, грошове утримання яких зростає, що дозволяє їм підтримувати свої сили. У той час як Україна залишається обмеженим ресурсом, який необхідно розподіляти між різними напрямками оборони» - повідомляє експерт.

Проте додає, що оборона протяжного кордону між Україною, Росією та Білорусією потребує значних ресурсів, включаючи бригади, які мають охороняти кордон та захищати країну. У поточних умовах існує потреба у додаткових силах для підтримки оборони, особливо якщо розширення лінії фронту продовжується.

«Організація оборони на ворожій території, довжиною близько 10 км, є складним завданням. Необхідно побудувати інженерні укріплення та забезпечити логістичну підтримку, включаючи доставку боєприпасів, продовольства та палива. Проте противник може атакувати інженерну техніку та основні сили, що створить додаткові труднощі для утримання позицій», - розповів експерт.

Для успішного утримання захоплених територій Україні знадобиться значна кількість часу та ресурсів. Якщо в найближчу добу або дві не вдасться закріпитися і окопатися, можливо, доведеться відступити. У умовах час стає матеріальним чинником, який визначає результат бойових дій.

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.