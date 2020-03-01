Двійника Зеленського обурила схожість з президентом України

Так званий двійник президента України Умід Ісабаев був запрошений в ефір програми на російському телеканалі.

Чоловіка, схожого на Зеленського, запитали, яке б питання він поставив президентові України, якби у нього була така можливість.

«Чому ви на мене схожі?» — в жарт обурився Ісабаев. Він зізнався, що дізнався про подібність у зовнішності, коли Зеленський став президентом.

За словами Ісабаева, з ним нерідко просять сфотографуватися. Автомаляр з Узбекистану заявив, що готовий підмінити українського лідера на кіносцені.

До речі, двійник українського президента Володимира Зеленського вирішив зробити відверте визнання після того, як до нього «дісталися» журналісти.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Умід Ісабаев, двійник українського президента Володимира Зеленського, мріє про кар'єру гумориста в «Камеді». Зовсім нещодавно співробітник автосервісу став зіркою завдяки фотці з метро», — йдеться в повідомленні.

Чоловік також жартома звернувся до коміка Гаріка Мартиросяна з проханням взяти його в Comedy Club: «Якщо вийде».

«Володимира Зеленського підмінити на зйомках я завжди готовий. У нього такі ролі… Я б зміг… Візьміть мене. Я схожий на президента України Зеленського. Кажуть – одне обличчя. Я міг би його замінити, тому що я теж погано розмовляю українською, ні чорта не розумію в політиці, фанатію від Тома Круза і вів весілля в Узбекистані», — уточнив він.

Також Ісабаев пропонує себе в якості заміни українського президента на зустрічах і телешоу.

«Але тільки не там, «де треба їсти свиню», — підкреслив він.

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