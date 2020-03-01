Російський поет Андрій Орлов сказав, що частина сходу України здали "ФСБшники в Сбушної шкурі"

Таку думку він озвучив в інтерв'ю "Обозревателю".

Крім того, він побажав Владимиру Зеленському остаточно позбутися від всього російського КГБшно-ФСБшного спадщини в українських спецслужбах, які за його словами, і здали український Донбас в 2014 році , не виконавши свою роботу на пунктах пропуску.

"Від усієї душі бажаю Зеленському остаточно позбавитися від всього російського кагэбэшно-фээсбэшного спадщини у ваших спецслужбах. Я знаю, що було під час захоплення Донбасу, як доповідали в Київ: мовляв, "у нас все під контролем". Хто здав Донбас? Фсбшники в сбушної шкурі, яких і сьогодні чимало на відповідальних місцях", - заявив поет.

Також він наголосив, що вони не виконали свою роботу.

"пропустили – спочатку провокаторів, потім те людей зі зброєю, а потім – і регулярну армію "шахтарів", "відпускників" і "ихтамнетов". Ось таке в результаті вийшло "все під контролем". Тобто, під російським", – закінчив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін остаточно закрив для себе питання окупованого Криму

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, Володимир Путін хоче залишитися в історії як "збирач російських земель", тому питання про повернення окупованого Криму для нього закрите.

Разом з тим, в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.

"Крим – це виключено. Інакше навіщо все це треба було затівати? Путін хоче залишитися в пам'яті як збирач російських земель. Ось він зібрав всякі клаптики, типу Південної Осетії, Абхазії, Криму. Крим – це питання не обговорюється, з точки зору Путіна", – заявив політолог.

Що стосується Донбасу, як запевняє Дмитро Орєшкін, то глава РФ готовий йти на діалог або як мінімум демонструвати готовність до діалогу.

"Як поступитися, потім як-то наступити. У всякому разі, тут є про що говорити. Бажано, звичайно, говорити нескінченно і безрезультатно, але говорити і демонструвати готовність до діалогу", – прогнозує експерт.

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