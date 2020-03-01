Пропагандисты промивають мізки мешканцям території, що мріє захопити Путін

Поки патріоти оплакують комбрига Євгена Коростильова, загиблого після вибуху на міні на Донбасі, у Дніпропетровській області через Т2 на повну транслюються канали Росії і так званої «Новоросії».

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала Катерина Чижик, передає Politeka.

«Це і є інформаційна капітуляція. Якщо ми допустимо зомбування громадян через ворожі канали», – наголосила автор.

Вона звернулася до жителів Новомосковська, Черкаського і Гвардійського з проханням перевірити канали, які транслюються у них через аналогове телебачення:

«У разі, якщо ви бачите на своїх цифрових тюнерах Т2 тридцять третій і трьохсотий канали Росії і Новоросії – зафіксувати можливими для вас засобами і звернутися в Службу безпеки України на гарячу лінію».

Дівчина також відмітила в публікації Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, СБУ та Міноборони, звернувши їх увагу на те, що відбувається. За її словами, такі факти необхідно перевірити і відреагувати на них.

У коментарях більшість користувачів обурені подібним.

«І це у нас під носом. Слів немає», «У Запорізькій області вже кілька років таке», «Жах, це треба вже зовсім вижити з розуму», – пишуть під публікацією.

Додамо, президент РФ Володимир Путін остаточно закрив для себе питання окупованого Криму

Таку думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, Володимир Путін хоче залишитися в історії як "збирач російських земель", тому питання про повернення окупованого Криму для нього закрите.

Разом з тим, в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.

"Крим – це виключено. Інакше навіщо все це треба було затівати? Путін хоче залишитися в пам'яті як збирач російських земель. Ось він зібрав всякі клаптики, типу Південної Осетії, Абхазії, Криму. Крим – це питання не обговорюється, з точки зору Путіна", – заявив політолог.

Що стосується Донбасу, як запевняє Дмитро Орєшкін, то глава РФ готовий йти на діалог або як мінімум демонструвати готовність до діалогу.

"Як поступитися, потім як-то наступити. У всякому разі, тут є про що говорити. Бажано, звичайно, говорити нескінченно і безрезультатно, але говорити і демонструвати готовність до діалогу", – прогнозує експерт.

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