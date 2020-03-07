Незважаючи на песимістичні прогнози, у нашої країни ще є шанс стати по-справжньому вільною і незалежною державою

Украину врятує войовнича більшість

В цьому впевнений воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії України під ніком Nemo Chimantu. Свої думки він виклав у Фейсбуці, передає Politeka.

«Ті, кого вчора називали «майданутими», а сьогодні обзивають «укрокарателями». Всі, хто воює за Україну і підтримує армію. Це і є еліта. Нація творців, будівничих та оборонців, які повинні панувати на своїй землі. Нація гідних громадян», – пише він.

Автор підкреслює: досить себе обманювати і чекати, що свобода дістається легко. Її потрібно здобувати в бою. Право ж керувати країною треба заслужити своїми діями.

«Потрібно вболівати за Україну. Берегти наше минуле і стояти за своє майбутнє. Вірити в себе, поважати інших, піклуватися про землю, яка перейде у спадок своїм дітям. Це небагато, але це важливо», – підкреслив боєць, додавши, що правда занадто проста, щоб ховати її за хитрими формулами і комбінаціями.

«Просто май правильні принципи і воюй за них. А якщо ні - візьми і заведи. Май Гідність», – резюмував він написане і привітав побратимів з Днем Гідності.

Тим часом одіозний російський політик Володимир Жириновський заявив у приступі чергового маразму, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

Таку заяву несамовитий російський політик зробив в ефірі пропагандистської програми «Вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Нагадаємо, Путін може залишити Зеленського ні з чим, Україна під загрозою.

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