Володимир Жириновський не втримався, щоб в черговий раз не пригрозити Україні

Скандальний російський політик Володимир Жириновський часто робить шоу зі своїх виступів, на яких постійно погрожує Україні найбільшими муками і катастрофами

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз скандальний російський політик Володимир Жириновський почав порівнювати сучасну Україну з Німеччиною зразка 1933 року. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, він почав загрожувати українцям, що якщо в країні нічого не зміниться, то Російській Федерації доведеться знищити Україну.

«Київ сьогодні — це Берлін 1933-го, такий же палій війни. Київ зійшов з розуму і заражає Америку. Але США ядерна держава, тому Росія не може терпіти таку політику. Якщо Україна не зупиниться, нам доведеться її превентивно знищити», - поділився своїми неадекватними ідеями одіозний політик.

Також раніше повідомлялося, що одіозний російський політик Володимир Жириновський часто робить божевільні заяви, які стосуються України.

Цього разу він заявив в нападі чергового маразму, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

Він також додав, що Росія не збирається робити ніяких дій, поки український народ сам не стане закликати росіян до себе.

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