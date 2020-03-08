Агресія Володимира Путіна обійшлася Донецькій і Луганській областях, а також контрольованої офіційним Києвом території, загибеллю 20 тисяч осіб
"Він (Путін. – Ред.) згадав, занепокоєння про відмінках, правильності віддієслівних конструкцій, прикметників і взагалі про російською мовою Донбасу обійшлося в 20 тисяч трупів. Тому що якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася ця мила історія, – вона починалася з турботи про російською мовою і про утиски мови на територіях Донбасу, зокрема в Україні", – розповів журналіст.
Коментуючи заяву президен та України про можливість проведення місцевих виборів на непідконтрольної території Донбасу, він назвав це абсолютно справедливим і правильним рішенням.
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"Зеленський абсолютно справедливо розсудив і сказав, що взагалі-то якісь розмови про яких би то не було виборах можливі тільки після того, як Росія відведе свої війська з Донбасу", – вважає журналіст.Також він зазначив, що після сказаного президентом України, одразу ж сполошилися пропагандисти Кремля.
"Зрозуміло, негайно тут же возбухли пропагандоны. Негайно розкричався, як завжди, Соловйов. Але взагалі, наявність [російських] військ [на Донбасі] – це загадка для Соловйова", – зауважив він.
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