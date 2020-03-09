Привітання "Слава Україні!" - вагомий привід, щоб тебе викликали "на килим" в Кремль

Про це розповів відомий російський публіцист та блогер Олександр Невзоров.

"Заходячи в Кремль, кажеш чиновнику – "Слава Україні". Коли він починає шипіти, кажеш йому - відповідати треба "Героям слава", - інструктує він.

Невзоров розповів, що в останній раз з такими словами він приходив у путінське царство в 2014-2015 роках. Він також зазначив, що на трибунал його викликали близькі друзі і товариші "по 90-м рокам", які за цей час встигли добре зміцнитися.

У кімнаті сидить чоловік п'ять і починають думати, що зі мною робити… Іноді було, що я взагалі стояв біля стіночки, мені не пропонували стілець", - розповів він про ситуаціях, коли його сварили. "Я вмію будь-який трибунал перетворити в балаган і у мене це завжди поки виходило", - підкреслив публіцист.

Проте іноді, за його словами, було страшно на таких трибуналах. Невзоров уточнив, що в ці моменти на нього тиснули близькими друзями.

До речі, российский журналіст Олександр Невзоров далекий від активної політики, хоча з пунктуальністю дослідника спостерігає за всім, що відбувається в світі

Часто виїжджає за кордон з лекціями, з задоволенням коментує події в Україні, говорить про безглуздості війни на Донбасі і про безперспективну ситуацію для Росії Криму.

Так, нещодавно в інтерв'ю українському виданню, журналіст розповів, коли на його думку, запанує мир.

"Не думаю, що це відбудеться найближчим часом. Принаймні, поки на це не схоже. У Росії понад 85 відсотків населення, як і раніше, підтримують державну пропаганду. Що стосується вас, то події теж не можна трактувати однозначно. У свій час я захоплювався вашим Майданом. Був у захваті від покришок і «коктейлів Молотова». Схилявся перед стійкістю хлопчаків із Небесної сотні — це була справжня, велика здатність відстоювати свою честь і гідність", - зазначив журналіст.

Крім того, Невзоров заявив, що в України є майбутнє і воно дуже гідне.

"Так, зараз у вас важкі, суперечливі часи, але я впевнений, що майбутнє в України є, і воно дуже гідне. Ваш рівень зухвалості і хоробрості вже є перепусткою в цивілізацію. Слава Україні!" - заявив Невзоров.

Нагадаємо, Цимбалюк розповів, куди Росія справи вкрадені унітази.

Як повідомляла Politeka, українські унітази довели Захарову до сказу.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.