Президент РФ Володимир Путін і лідер Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову
Згідно з заявою прес-служби Кремля, сторони обговорили проблематику транзиту російського газу до країн ЄС через територію України".
У Москві повідомили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.
Наголошується, що Путін висловив подяку Макрону "за хорошу організацію 9 грудня в Парижі саміту в нормандському форматі", на якому вирішували долю України.
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"Лідери дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям, які йдуть у руслі імплементації мінського "Комплексу заходів". Президент Росії наголосив на необхідності послідовного здійснення спільно узгоджених кроків, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу, забезпечення режиму припинення вогню і обмін утримуваними особами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 грудня канцлер Німеччини зателефонувала російському президентові. У прес-службі Кремля розповіли, що головною темою їхньої розмови стали пройшли минулого тижня переговори в нормандському форматі.
«Дана позитивна оцінка підсумків пройшов у Парижі 9 грудня саміту в "нормандському форматі", на якому були узгоджені деякі кроки по реалізації мінського Комплексу заходів, що є безальтернативною основою врегулювання на Південному Сході України», - наголошується в повідомленні.
Крім того, відомо, що політики обговорювали «актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року та здійснення проекту "Північний потік-2».
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