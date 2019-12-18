Олексій Гончарук активно проштовхує в Кабмін людей екс-президента Петра Порошенка

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він зазначив, що голова українського уряду явно не володіє достатньою кваліфікацією для такого високо посту. На думку журналіста, Гончарук і сам розуміє це, а також усвідомлює, що незабаром його можуть відправити у відставку.

«Так, грантовські допомоги вже будуть трохи вище. Але шансу хапанути як зараз вже не буде. Ось він це розуміє. І починає вже зараз розпихати на хлібні місця віддану йому шваль»,- зазначив журналіст.

Лесєв нагадав про призначення Наталії Бойко з «Європейської солідарності» Порошенка на посаду радника Гончарука, а також представника Кабміну в «Нафтогазі». За словами ведучого, прем'єр спеціально провернув цю схему, щоб «протягнути» в Раду іншого соратника Порошекна – Володимира В'ятровича.

Однак, на цьому Гончарук не зупинився. Лесєв звернув увагу на те, що прем'єр вирішив призначити на посаду голови Держслужби з безпеки харчових продуктів при Кабміні «свого спільника з BRDO якогось Сергія Глущенка».

«Чувак в соровському BRDO зараз очолює юридичний сектор. У парняги юридична освіта. А його хочуть відсунути на фітосанітарний напрямок. Ну це як ви художник, а очолюєте атомну станцію», - наголосив ведучий.

Він зазначив, що подібні призначення Гончарука явно вимальовуються в певну тенденцію, яка в майбутньому може нашкодити країні.

«Цей красень на самокаті порохоботами забив весь Кабмін. Так він ще й підтягує абсолютних непрофесіоналів. Персонажів, які ставлять нашу з вами безпеку під загрозу», - обурився Лесєв.

Він додав, що всі ці «персонажі» йдуть у владу не для того, щоб працювати, а для того, щоб красти.

Нагадаємо, Ігор Лесєв розніс Кабмін Гончарука через тарифи на газ.

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