Народні депутати ніяк не хочуть відмовитися від кнопкодавства, і вигадують для цього досить незвичайні способи
Активісти громадського руху «Честно» помітили, що для голосування за свого колегу, народні обранці винайшли спеціальну конструкцію на висувному столику. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)
Конструкція впирається у відповідну кнопку на персональному пульті, а в момент голосування нардеп спонукає столик вперед, тим самим натискаючи кнопку за свого колегу. При цьому приводячи механізм у дію часом дуже оригінально.
Зазначимо, що такий спосіб кнопкодавства дозволять уникнути звинувачень в неперсональному голосуванні, адже формально нардепне стосується руками пульта свого колеги, застосовуючи цей спосіб.
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Таку проявили креативність нардепи від Опозиційної платформи – За життя Сергій Ларін і Віктор Чорний.
"На пленарному засіданні Верховної Ради 18 грудня Сергій Ларін застосував якийсь "кнопкодавитель", зроблений з трьох товстих книг і чогось схожого чи то на стоси паперу, то на папки. Для того, щоб натискання на кнопку з допомогою цього "винаходу" було непомітним, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Ми за мир", - розповіли активісти.
Наголошується, що під час голосування за поправку до законопроекту про скасування депутатської недоторканності №2237 Ларін, сидячи на місці свого колеги по фракції Віктора Чорного, однією рукою натиснув на кнопку перед собою, а інший привів у дію дивне "пристрій". В результаті цих дій на місцях Ларіна і Чорного спрацювали кнопки "за".
Під час голосування за іншу поправку до того ж законопроекту Чорний, стоячи, рукою натиснув на кнопку на пульті, а "механізм", судячи з усього, підштовхнув областю тіла в районі пояса.
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