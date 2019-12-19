Народний депутатів від «Слуги народу» потрапив у неприємну ситуацію під час мітингів, які проходили 17 грудня, під Верховною Радою

В незручну ситуацію потрапив нардеп В'ячеслав Медяник. Відповідне оприлюднене відео на YouTube-каналі «Дніпро Оперативний». (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз).

Депутат вийшов до людей, щоб обговорити позицію парламентаріїв щодо скандального законопроекту про ринок землі і поправок, які хвилювали власників авто на єврономерах, але розмова не відбулася.

Наголошується, що нардеп не дуже хотів виходити до протестуючих і відповідати на їхні запитання. Під час спілкування з обуреної натовпом Медяник підтвердив, що підтримав скандальний документ, але при цьому він не зміг відповісти на питання стосовно законопроекту.

"А навіщо ви це взяли? Ідіть тоді до е*ене матері!" – порадили "слузі народу" мітингувальники.

Нагадаємо, що власники авто на єврономерах влаштували пікет під Офісом президента України в середу, 18 грудня.

Активісти пояснили, що зібралися саме під ОП, оскільки днем раніше, 17 грудня, вони не отримали жодної відповіді від уряду, Верховної Ради та профільного комітету.

Зазначимо, нещодавні мітинги під Радою політичний аналітик Олександр Кочетков назвав випуском пари. За його словами, основні події ще попереду.

За його словами, конфлікти Нацкорпуса з поліцією – якась репетиція того, що може відбуватися, якщо в наступну Нормандську зустріч спробують протягнути особливий статус чи щось таке змін у законодавство.

"Праворадикали, які не мають жодного голосу в Раді, перекладають все на протистояння, і Зеленський про це знав. Не випадково всі так співпало – його від'їзд і сутички під Верховною Радою. В українських президентів так часто відбувається, що вони в поїздці, а тут, у Києві, все починається", - нагадує експерт.

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