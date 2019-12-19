Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука показав провальні результати, і новий прем'єр—міністр – тільки питання часу

Тому однією з головних тем розмов серед політичної еліти – хто очолить Кабмін після Гончарука.

Про це повідомляє політолог Юрій Романенко в своєму телеграм-каналі Romanenko Dreams&Nightmare Show.

За його словами, зараз говорять про дві кандидатури– міністра МВС Арсенія Авакова і колишнього голову СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.

Що ж стосується прем'єрства Гончарука, то, впевнений Романенко, його робота – це фіаско.

«Провал соросят - це вирок цілому поколінню нової еліти, яких вирощували на західні гранти в стерильних умовах під впливом стерильних ідеологій модернізації а-ля Фукуяма і К. При цьому вони нічого не знали про країну, де живуть. Тому зіткнення з реальністю стало таким приголомшливим», – зазначає він.

Для повноти картини Романенко озвучив тільки одну цифру, але яку!

«За підсумками цього року недобір у бюджет буде під 100 млрд гривень. Так що можна далі закачувати ОВДП, щоб ще більше збільшувати розрив в надходженнях. Падіння шафи буде гучним й ефектним. Готуйтеся», – резюмував політолог.

Раніше ми писали, що Гончарук раптово вгледів зростання добробуту українців. Ця заява прозвучала під час брифінгу. Коли у нього поцікавилися, чому долар дешевшає, а ціни продовжують рости, він почав розповідати про те, що насправді все відмінно.

«Зміцнення гривні – це добре для громадян України, так як вони стають багатшими. Кожна гривня, яку людина отримує, стає важливішою. За неї можна купити більше. Але існує проблема, що при зниженні курсу гривні не так само стрімко падають ціни. З цим треба працювати. Це робота Антимонопольного комітету», – заявив прем'єр-міністр і додав, що від зміцнення гривні страждають експортери.

Нагадаємо, Ігор Лесєв розніс Кабмін Гончарука через тарифи на газ.

Як повідомляла Politeka, зарплати можуть різко урізати, Гончарук дико оскандалився ініціативою.

Також Politeka писала, що незліченні багатства Гончарука вражають, позаздрять навіть олігархи.