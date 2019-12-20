Президент Росії Володимир Путін зацікавлений у руйнуванні незалежності України
Як повідомляє Politeka.net, таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст Денис Казанський.
Коментуючи прес-конференцію Володимира Путіна він вказав на те, що президент РФ в черговий раз поніс нісенітницю про те, що Ленін подарував УРСР якісь регіони «для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні».
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"Він вже не в перший раз таке говорить. Я скільки не намагався знайти, звідки він це бере, так і не знайшов. Існує якийсь документ, в якому є ця формулювання про «процентне співвідношення пролетаріату»? Хто його автор? Де Путін це прочитав?", - дивується журналіст.
"Справа не в Порошенку або Зеленском. Справа в Україні. Сам факт нашого існування стоїть у них поперек горла. Тому сподіватися на те, що «ось зміниться влада і війна відразу скінчиться» - наївно і нерозумно. Дурніші хіба що вірити в якусь «громадянську війну» після таких заяв Путіна", - уклав він.
Як повідомлялося раніше, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні відділенням декількох областей. Таку заяву було опубліковано на сайті Держдуми. Загрози посипалися, після того, як на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада було зірвано виступ проросійських "представників Криму".
Він твердо переконаний, що вся ситуація почне розвиватися як це було в 90-х роках на території Російської Федерації. Свої нахабні заяви пропагандист Кремля озвучив в прямому ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", який транслюють на телеканалі "Росія 1".
Нагадаємо, що Соловйов отримав "за Путіна" за образи Зеленського.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
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