"Справа не в Порошенку або Зеленском. Справа в Україні. Сам факт нашого існування стоїть у них поперек горла. Тому сподіватися на те, що «ось зміниться влада і війна відразу скінчиться» - наївно і нерозумно. Дурніші хіба що вірити в якусь «громадянську війну» після таких заяв Путіна", - уклав він.

Як повідомлялося раніше, голова Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін пригрозив Україні відділенням декількох областей. Таку заяву було опубліковано на сайті Держдуми. Загрози посипалися, після того, як на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада було зірвано виступ проросійських "представників Криму".



