"Дело не в Порошенко или Зеленском. Дело в Украине. Сам факт нашего существования стоит у них поперёк горла. Поэтому надеяться на то, что «вот сменится власть и война сразу кончится» - наивно и глупо. Глупее разве что верить в какую-то «гражданскую войну» после таких заявлений Путина", - заключил он.

Как сообщалось ранее, председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине отделением нескольких областей. Такое заявление было опубликовано на сайте Госдумы. Угрозы посыпались, после того, как на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября было сорвано выступление пророссийских "представителей Крыма".



