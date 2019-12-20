Президент России Владимир Путин заинтересован в разрушении независимости Украины
Как сообщает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил журналист Денис Казанский.
Комментируя пресс-конференцию Владимира Путина он указал на то, что президент РФ в очередной раз понес околесицу о том, что Ленин подарил УССР какие-то регионы «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».
Погода вышла из-под контроля, такой зимы никто не ждал: появился точный прогноз
Джоли, Брежнева и Семенович лишились своих особенностей: как теперь выглядят звезды
Бывшая жена и дети Потапа попали в беду, страшные подробности: "это перешло все границы"
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
"Он уже не в первый раз такое говорит. Я сколько не пытался найти, откуда он это берет, так и не нашёл. Существует ли какой-то документ, в котором есть эта формулировка про «процентное соотношение пролетариата»? Кто его автор? Где Путин это прочитал?", - недоумевает журналист.
"Дело не в Порошенко или Зеленском. Дело в Украине. Сам факт нашего существования стоит у них поперёк горла. Поэтому надеяться на то, что «вот сменится власть и война сразу кончится» - наивно и глупо. Глупее разве что верить в какую-то «гражданскую войну» после таких заявлений Путина", - заключил он.
Как сообщалось ранее, председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине отделением нескольких областей. Такое заявление было опубликовано на сайте Госдумы. Угрозы посыпались, после того, как на форуме ООН по вопросам меньшинств, который проходил в Женеве в течение 28-29 ноября было сорвано выступление пророссийских "представителей Крыма".
Он твердо убежден, что вся ситуация начнет развиваться как это было в 90-х годах на территории Российской Федерации. Свои наглые заявления пропагандист Кремля озвучил в прямом эфире своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", который транслируют на телеканале "Россия 1".
Напомним, что Соловьев получил "по Путину" за оскорбления Зеленского.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.