В спортклубі колишнього президента України Петра Порошенка проходять обшуки

Як стало відомо, співробітники СБУ прийшли з обшуками в київський спортивний клуб на Оболоні «5 елемент». Примітно, що кінцевими бенефіціарами цього клубу є колишній президент Петро Порошенко і його соратник Ігор Кононенко.

Про це повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбук.

«В ці хвилини СБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент", який має пряме відношення до екс-президента Петра Порошенка і його соратника і бізнес-партнера нардепа 8-го скликання Ігоря Кононенка. Чергове шоу? Будемо подивитися!», - написав він.

У мережі з'явилися кадри, на яких співробітники СБУ заходять в клуб.

Відомо, що обшуки проходять в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень.

Зазначимо, що це не перший раз, коли обшуки проходять в клубі колишнього президента. Так, раніше ми повідомляли про те, що 19 липня, у п'ятницю, співробітники НАБУ прибутку обшукувати елітний спортивний клуб «П'ятий елемент», який належить колишньому президенту. Український журналіст Олександр Дубинський пояснив у відеоблозі, з якого приводу правоохоронці турбують лідера «Європейської солідарності».

Детективи вирушили до будівлі за адресою вулиця Електриків, 29А в Києві. Як повідомляють очевидці, молоді люди спортивної статури встали у них на дорозі і перешкодили процедурою. Вони аргументували свої дії тим, що в будівлі знаходиться приймальня депутата Верховної Ради, сина колишнього президента, Олексія Порошенка.

Олександр Дубинський розповів, що справа проти Петра Порошенка отримала хід завдяки його розслідуванню. Через два роки, після приходу до влади Володимира Зеленського та його команди, правоохоронці взялися розкривати гучну історію.

«Прийшли з обшуками до Порошенка, Свинарчука-Гладковского і почесного консульства Сейшельських островів, де працює синочок Свинарчука-Гладковського, зашкварений з крадіжкою деталей у Міноборони і перепродажем самому Міноборони», — пояснив журналіст.

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