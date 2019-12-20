Президент Білорусі Олександр Лукашенко у фарбах описав свою традицію зустрічати Новий рік

"Бацька" зізнався, що, поки всі будуть веселитися, він повинен бути напоготові, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Life Shot. За словами Лукашенка, в новорічну ніч він не буде пити і їсти, а займеться вирішенням різних непередбачених питань.

"Буду в Білорусі, буду вдома... Пити не буду - не тому, що я не питуща людина, а тому, що в свята, коли всі відпочивають, у мене залізне правило, протягом ось цього мого тривалого терміну, - не пити, не їсти, завжди бути на посаді. Тому що це час, коли ви безтурботні, дуже багато виникає непередбачених обставин і питань, які повинен тримати, як мінімум, у полі зору президента, а то і підключатися до вирішення", - розповів Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, білоруського президента висміяли в мережі яскравою фотожабою через конфуз, в який він потрапив на зустрічі зі студентами-медиками. Одна з учнів поцікавилася у "бацьки", чи хоче він вивчити щось новеньке.

У відповідь президент заявив, що вчити англійську мову він би не хотів, адже в його голові занадто багато інформації і нова мова там не поміститься.

Висловлювання Лукашенка привернуло увагу користувачів мережі, які моментально створили фотожабу.

На малюнку зображений персонаж казок Вінні-Пух, який вимовляє: "У голові моїй опілки! Так! Так! Так!".

Також ми писали, що в мережі з'явилася карикатура на Лукашенка у зв'язку з недавнім "білоруським майданом". Коли "бацька" зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним в Сочі, у Мінську тисячі мешканців вийшли на акцію протесту. Люди висловили свою негативну думку з приводу поглибленої інтеграції Білорусі та Росії.

На фотожабі зображений обурений Лукашенко і нижче підпис "астанавітєсь".

Нагадаємо, несподіваний поворот у відносини Путіна і Лукашенка висміяли в мережі.

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