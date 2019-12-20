Провальна робота Кабінету міністрів під керівництвом Олексія Гончарука боляче вдарить по кожному українцеві

Уряд склав протокольне доручення, в якому йдеться про припинення реєстрації Державною казначейською службою України юридичних і фінансових зобов'язань. Причина – дефіцит бюджету.

І це ще не було тих величезних виплат за борговими зобов'язаннями перед кредиторами, які чекають на Україну в 2020 році.

Коментуючи такий «успіх» Гончарука, керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко не зміг утриматися від сарказму, озвучивши «арифметику геніальних реформ»:

«Вбивати експорт курсом в 23 гривні, щоб зайняти 4 ярди в доларах під 20% через ОВДП, щоб отримати дірку в 100 млрд гривень в бюджеті. А, забув, щоб ще додатково попросити 5 ярдів від МВФ», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Декількома днями раніше Романенко озвучив дві можливі кандидатури на посаду прем'єр-міністра України замість Гончарука. Мова йшла про міністра МВС Арсена Авакова і колишньому голові СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.

Що ж стосується прем'єрства Гончарука, то, впевнений Романенко, його робота – це фіаско.

«Провал соросят - це вирок цілому поколінню нової еліти, яких вирощували на західні гранти в стерильних умовах під впливом стерильних ідеологій модернізації а-ля Фукуяма і К. При цьому вони нічого не знали про країну, де живуть. Тому зіткнення з реальністю стало таким приголомшливим», – зазначає він.

Нагадаємо, премьер-міністр Олексій Гончарук знову не відповідає на запитання журналістів, пов'язане з призначенням корупціонерів

Як повідомляла Politeka, зарплати можуть різко урізати, Гончарук дико оскандалився ініціативою.

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