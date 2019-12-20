Влада почала потихеньку готувати українців до думки про те, що новим прем'єр-міністром може стати Арсен Аваков

Як повідомляє Politeka, на це у новому випуску програми «Недобрий вечір» звернув увагу Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Він прокоментував рішення нинішнього прем'єра Олексія Гончарука про припинення соцвиплат для простих українців, зазначивши, що мова йде, по суті, про секвестр бюджету. Лесєв підкреслив, що якщо в країні дійсно спостерігаються проблеми з наповненням бюджету, на що поскаржився Гончарук, то голові Кабміну варто було б в першу чергу провести роботу зі своєю командою.

«І дивіться до чого у нас довели ситуацію. У нас вже всерйоз розглядають, а чи не замінити Гончарука на Авакова. Влада вже запускає нам цю думку», - наголосив ведучий.

Він нагадав про те, що спочатку команда Зеленського залишила Авакова в уряді під надуманим приводом про «військовий переворіт Порошенка».

«Потім вони нам влаштували театральну постановку з розведенням військ на Донбасі. Мені майже 42 роки і я не лох. Весь Кабмін напхали порохоботами. Не посадили жодного чиновника минулої епохи. Навіть Пашинський вже на волі. А тепер у нас всерйоз обговорюється прем'єрство Авакова», - згадує Лесєв.

Він також звернув увагу на проект закону Зеленського про децентралізацію. За словами журналіста, у цьому документі прописані рівно протилежні ідеї.

«80% цього закону розроблялося ще за Януковича. Регіонали тоді намагалися максимально натягнути на себе президентські повноваження. Їм завадив Майдан. Потім були спроби Порошенка. Але ось тепер Зеленський», - розповів Лесєв.

Він наголосив, що децентралізація потрібна в першу чергу для того, що бюджет формувався з регіонів, а не з центру, однак Зеленський хоче ввести інститут префектів.

«По суті, це наглядачі від президента з необмеженою повнотою влади. Префект може блокувати будь-яке рішення місцевої влади. А це вбиває саму ідею місцевого самоврядування», - зазначив ведучий.

Він поцікавився, в чому сенс місцевого самоврядування, якщо всі остаточні рішення будуть прийматися людьми президента.

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