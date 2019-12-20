В мережі показали, як у штабі експрезидента Петра Порошенка виявили можливі телевізори, які зникли з ситуаційної кімнати Адміністрації президента

Про це повідомляє «Страна».

«Ми припускаємо, що це телевізори з ситуаційної кімнати Адміністрації президента. Але так це чи ні, скажемо пізніше - після того, як буде проведена експертиза», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах силовики дістають виявлені телевізори з коробок. Як можна помітити, вони не упаковані в стандартну упаковку.

Як повідомлялося раніше, в спортклубі колишнього президента України Петра Порошенка проходять обшуки. Як стало відомо, співробітники СБУ прийшли з обшуками в київський спортивний клуб на Оболоні «5 елемент». Примітно, що кінцевими бенефіціарами цього клубу є колишній президент Петро Порошенко і його соратник Ігор Кононенко.

Про це повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбук.

«В ці хвилини СБУ проводить обшуки в клубі "5 елемент", який має пряме відношення до екс-президента Петра Порошенка і його соратникові і бізнес-партнеру нардепу 8-го скликання Ігоря Кононенка. Чергове шоу? Будемо подивитися!», - написав він.

У мережі з'явилися кадри, на яких співробітники СБУ заходять в клуб.

Відомо, що обшуки проходять в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень.

Зазначимо, що це не перший раз, коли обшуки проходять в клубі колишнього президента. Так, раніше ми повідомляли про те, що 19 липня, у п'ятницю, співробітники НАБУ прибутку обшукувати елітний спортивний клуб «П'ятий елемент», який належить колишньому президенту. Український журналіст Олександр Дубинський пояснив у відеоблозі, з якого приводу правоохоронці турбують лідера «Європейської солідарності».

Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

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