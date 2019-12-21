20 грудня в столичному ресторані Chi відбувся новорічний корпоратив партії "Слуга народу", на якому з'явився і голова держави Володимир Зеленський
Президент приголомшив тостом, сказаними під час святкування. За словами учасників заходу, пишуть українські ЗМІ, Володимир Зеленський зробив зауваження народному обранцю Олександру Трухіну з Дніпра, який хотів виписати собі більше грошей (мова про субвенцію в розмірі 350 млн гривень нібито на розвиток округу). Після чого президент підсумував свій спіч тостом: "Це був рік свині, далі – рік пацюка, але давайте залишатися людьми".
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Зазначимо, на корпоратив депутатів пропускали строго за списками, охорона ретельно стежила за тим, хто проходить на вечірку.
Крім Володимира Зеленського новорічне гуляння відвідали наступні топ-чиновники: перший помічник президента Сергій Шефір, голова ВП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський. Також були губернатори. Наприклад, точно був присутній губернатор Дніпропетровської області.
Ведучою свята була Катя Осадча, а на сцені виступали Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти, що розважали "слуг народу".
У мережі продовжують з'являютися кадри зі скандального корпоративу. Так, фото і відео поділилася нардепка Олена Мошенець.
Нагадаємо, під час підготовки залу до заходу, охорона вимкнула інтернет і глушила зв'язок. Також у персоналу відбирали телефони, але деякі кадри всеодно просочилися в мережу.
У той час, поки одні можновладці були зайняті приємними клопотами напередодні вечірки, інші негативно поставилися до переполоху. Так, соратник екс-президента Петра Порошенка і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука закликав українців пікетувати корпоратив.
Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.
Як повідомляла Politeka, скандальний корпоратив «Слуг народу»: як депутати запалювали під Тіну Кароль, кадри вечірки
Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.