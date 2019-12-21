В мережу потрапило відео, на якому, як стверджують, народний депутат Сергій Литвиненко знаходиться в нетверезому стані

Як передає Politeka.net, кадрами поділився у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук політик Ігор Мосійчук. За його словами, журналісти впізнали в нетверезій людині Литвиненка (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

"Це бухеньке ч*о, яке ужралося в мотлох на корпоративі Слуг Народу, народний депутат Сергій Литвиненко. Той самий який під час викрадення Igor Lutsenko викрадення, катування і вбивства Юрія Вербицького в часі Революції Гідності, більше 20 разів телефонував їх викрадачами і вбивцям саме під час вчинення злочину.😡😡😡... Якщо ми, українці, маємо хоч трохи гідності то повинні зробити все, щоб покарати виродка!", - підписав відео Мосійчук.

😡😡😡Оце бухеньке чмо яке ужралося в хлам на корпоративі Слуг Народа, народний депутат Сергій Литвиненко. Той самий який під час викрадення Igor Lutsenko викрадення, катування та вбивства Юрія Вербицького в часі Революції Гідності, більше 20 разів зідзвонювався з їхніми викрадачами та вбивцями саме під час скоєння злочину.😡😡😡 Воно бухає, живе, кнопкодавить а Вербицький лежить в могилі. Блювати хочеться! Якщо ми українці маємо хоч трішки гідності то маємо зробити все, щоб покарати виродка! Gepostet von Ігор Мосійчук am Freitag, 20. Dezember 2019

Думки коментуючих з приводу ситуації розділилися. Частина користувачів заступилися за Литвиненка, мовляв, кожен з нас може часом перебрати з алкоголем і нічого страшного в цьому немає. Забавна деталь, яку зазначив один з користувачів соцмережі, що Литвиненко на посаді директора ДП "Зирненський спиртзавод", мабуть, так і не навчився пити.

"Яка ганьба!"

"Ой з ким не буває?"

"А що він не людина, він у вільний час, як ніби ви не напивалися, прям всі святі"

"Бенкет серед чуми!"

"Спиртзавод не закалив його))"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри зі скандального корпоративу партії "Слуга народу", що відбувся 20 грудня у київському ресторані Chi. Стало відомо, що захід відвідав сам президент Володимир Зеленський і ряд "шишок" з керівництва країни.

У своєму тості гарант присоромив нардепів, порівнявши їх із тваринами. Зеленський зробив зауваження народному обранцю Олександру Трухіну, який хотів виписати собі більше грошей (мова про субвенцію в 350 млн грн), після чого сказав: "Це був рік свині, далі – рік пацюка, але давайте залишатися людьми".

Нагадаємо, Зеленський заговорив про свиней на скандальному корпоративі: "Давайте залишатися..."

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.